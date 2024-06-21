بري تابع الأوضاع والمستجدات مع درغام

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الرئيس بري استقبل عائلة المرحوم المرحوم الحاج مصطفى أحمد الحريري ( أبو نادر) ، وتابع الأوضاع العامة وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله النائبين اسعد درغام وفريد الخازن .

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السيدة بهية الحريري وأبناؤها نادر ، أحمد وغنى ، الزيارة كانت مناسبة قدمت خلالها الحريري بإسم العائلة الشكر للرئيس بري على تعزيته ومواساته لهم في مصابهم الأليم برحيل المرحوم الحاج مصطفى أحمد الحريري ( أبو نادر) .

الرئيس بري تابع أيضا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله عضو كتلة لبنان القوي النائب اسعد درغام .



كذلك تطرق النائب درغام مع بري لنتائج زيارته الى كندا واجتماعه مع رئيس مجلس النواب الكندي غريغ فرانكس في البرلمان الكندي في اوتاوا.

كما استقبل رئيس المجلس النائب فريد الخازن حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية