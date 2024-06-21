موقع رأس الناقورة البحري تحت نيران " الحزب"!

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صدر عن حزب الله البيان التالي :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا، شنّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 21-6-2024 هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع. ‏"



و " استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 21-6-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. "



و " استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 21-6-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏"