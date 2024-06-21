موقع رأس الناقورة البحري تحت نيران " الحزب"!

A+
A-
صدر عن حزب الله البيان التالي :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام به العدو في ديركيفا، شنّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 21-6-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع. "
و " استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 21-6-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. "
و " استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 21-6-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. "