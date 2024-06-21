إليكم هذا الخبر "السارّ" من حجار!

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اعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار في بيان حول تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" انه"على مدى الايام الثلاثة المقبلة، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 25 حزيران، أي بتاريخ 25، 26 و 27 حزيران. كما سيتمّ تحميل البطاقات الالكترونية للمستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً بين 24 و 28 حزيران.

أما إذا كان لدى المستفيدين من "برنامج أمان" أي شكوى أو مشكلة، يرجى التواصل حصراً عبر صفحة "الفبسبوك" الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر هذا الرابط:

https://bit.ly/msoa إذ إن الخط الساخن ١٧٤٧ خارج عن الخدمة حالياً، وليس هناك من امكانية للمراجعة وحلّ المشاكل إلا عبر الرابط أعلاه".