انخفاض بالحرارة وضباب كثيف على المرتفعات.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

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أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا السبت غائمًا جزئيًا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل التي تبقى فوق معدلاتها من دون تعديل يذكر على الساحل ، كما تنشط الرياح أحياناً بخاصة شمال البلاد وجنوبها مع استمرار الضباب الكثيف على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة:

يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ،على ان يخف تأثيرها عن المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بخاصة في الداخل ، ومن المتوقع ان تتلطف الأجواء نسبياً اعتباراً من يوم غد السبت بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب قبرص.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة و الحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية كذلك عدم ترك الاطفال و المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ، بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات.

السبت:

غائم جزئيًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى فوق معدلاتها ، ودون تعديل يذكر على الساحل ، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات .

الأحد:

غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية خلال الليل وتنشط الرياح أحياناً.

الإثنين:

غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية خلال ساعات الصباح الأولى

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل بين 26و30 درجة ، في الداخل بين17 و36 درجة. فوق الجبال بين 18 و27 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية - غربية نهاراً، جنوبية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٠كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين %٦٥ و ٨٥ %

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٧°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٩ HPA

أي ما يعادل: ٧٥٧ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٧

ساعة غروب الشمس: ١٩:٥٢