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محفوض: لا تدخلوا صفوفكم العام الدراسي المقبل!

21
JUNE
2024
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دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عبر "صوت لبنان" المعلمين إلى عدم الدخول إلى صفوفهم في بداية العام الدراسي المقبل قبل حصولهم على زيادة 65 % على رواتبهم.

وأشار محفوض إلى الأزمة السياسية الكبيرة التي يعيشها لبنان في ظل دولة تتحلّل مؤسساتها، وبالتالي كل الحلول تأتي ”ترقيع بترقيع”، ولفت إلى مطالبة الأساتذة من إدارات مدارسهم، بدعمهم والتعويض عن السنوات العجاف التي عاشوها منذ العام 2019 لغاية العام 2022، أقله بإعادة الرواتب إلى ما كانت عليه في العام 2016، وبعملية حسابية أجرتها المدارس تبيّن ضرورة منح الأستاذ 65%، وأشار إلى التزام المدارس بهذه النسبة، فيما منحت مدارس الأستاذ نسب متفاوتة تصل إلى 25 %. واعتبر أن زيادة الأقساط تمّت بطريقة عشوائية غير مدروسة، وأكد ضرورة ضبط إيقاع الزيادات من خلال لجان الأهل، وزارة التربية وإدارة المدراس وفق القانون 515. ورأى أنّ حلّ مشكلة الأقساط المدرسية يكمن بالضغط على الدولة لتحسين المدرسة الرسمية.

وأشار إلى مشكلة صندوق التعويضات الذي ينهار بسبب عدم الإفراج عن مجلس إدارته ودعمه، ما يهدّد بإقفاله وحرمان الأساتذة من تعويضاتهم، وأكّد أنّه سيعلن عن الأسماء التي تعمل على ضرب الصندوق.

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