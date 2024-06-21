بري لـ هوكشتاين: البحث في توقف المعارك قبل انتهاء الحرب في غزة مضيعة للوقت... سنتوصل إلى حل

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الأنباء الكويتية: بالعودة إلى زيارة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين، فهو كان يدرك تماما عندما تنقل بين تل أبيب وبيروت انه يسعى إلى تحقيق المستحيل، ويدرك ايضا ان الظروف المستجدة فرضت مثل هذه الزيارة السريعة.

ومن المؤكد ان اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان محور الزيارة، لانه يشكل قناة الاتصال الوحيدة مع «حزب الله» صاحب القرار بالحرب.

وعلمت «الأنباء» من مقربين من بري ان رئيس المجلس أكد للموفد الأميركي «ان البحث في توقف المعارك قبل انتهاء الحرب في غزة مضيعة للوقت، وان ضبط الوضع ينطلق من وقف التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين، وغارات طائراته تصل إلى كل المناطق اللبنانية».

وتابع المقربون نقلا عن بري: «كان البحث في العمق مع التأكيد ان الوضع على الحدود في أصعب مراحله ويشبه الأسبوع الأخير من حرب يوليو 2006، الذي تجاوزت معه المعارك كل السقوف في ظل المفاوضات الأخيرة، وان كل فريق يستخدم كل ما لديه، ونحن في ربع الساعة الأخير، وأعتقد أننا سنتوصل إلى حل».