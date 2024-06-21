الأنباء الكويتية: «الحزب» في موقع قوة أكبر مما كان عليه في 2006

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الأنباء الكويتية: كشف كلام السيد حسن نصرالله، في الشق العسكري، بحسب خبير حربي لبناني رسمي سابق، «ان ترسانة الحزب من الصواريخ الثقيلة البعيدة المدى ومخازنها، منتشرة في مناطق جغرافية غير مأهولة، على طول الحدود اللبنانية غير الساحلية». ولم يشأ الخبير تسمية منطقة معينة تقديرا لحساسيات عسكرية.

وفي أي حال، بدا «الحزب» في موقع قوة أكبر مما كان عليه في 2006، وهو، وبحسب كلام نصرالله، يخاطب الأفرقاء الخارجيين من البوابة الرسمية للدولة اللبنانية، والتي تحولت إلى ناقل لمواقفه غير القابلة للنقاش من جانبها!، وإن كان قسم لا بأس به من اللبنانيين يرحب بـ «الدور الرادع الذي يؤمنه الحزب»، فيما ينتقد قسم مواز لا يقل عددا ويتخطاه ربما، «امتلاك الحزب حصرية قرار الحرب وغيره».