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أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 حزيران 2024

21
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤولون في قطاع السياحة القبرصي إنهم تلقوا طلبات كثيفة من وكلاء السفريات الذين يمثلون قبرص في دول أوروبية وعربية لتوضيح الموقف حول احتمالات تورّط قبرص باحتمال حرب إسرائيلية على لبنان في ضوء تهديدات السيد حسن نصرالله باعتبارها في هذه الحالة شريكاً في الحرب ومعاملتها على هذا الأساس يجعل الوضع الأمني غير مناسب للتسويق السياحي. وقال المسؤولون إنهم طلبوا من الحكومة إصدار موقف لا يحتمل الالتباس في النفي وإجراء اللازم لتطمين السوق السياحية عن الحالة الأمنية في قبرص، وإلا البدء بتحضير تعويضات للقطاع السياحيّ عن خسائر متوقعة بمليارات الدولارات.

 

خفايا
قال مصدر دبلوماسي إن موضوع الخلاف بين المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يكن حول ما قيل عن تجميد إرسال بعض شحنات الذخائر الأميركية الى الكيان، بل طلب هوكشتاين من نتنياهو القبول بمسعى تخفيض التصعيد القائم على الالتزام بمدى 5-10 كلم لتبادل النيران عبر طرفي الحدود مع لبنان والامتناع عن استهداف مدنيين ومواقع مدنيّة، ورفض نتنياهو للطلب، لأن القبول يعادل تسليم أمن الشمال لحزب الله ولأن الردود المتاحة على العمليات الكبرى لحزب الله عمليات اغتيال موجعة أو استهداف بغارات جوية تحتمل سقوط مدنيين والتخلّي عن هذه الخيارات يجعل حزب الله مهيمناً أكثر على الجبهة.

 

 

 


اللواء: اسرار

لغز

تحتاج حجوزات بعض المطاعم في بلدات الاصطياف المعروفة الى أسابيع لتناول العشاء أو الغداء!

 

همس
تؤكد أوساط المتابعين أن ترتيبات ما بعد اليوم التالي في غزة، تجري في بيروت، على خلفية متابعات دقيقة لفريق مكلف من الوسيط الأميركي مع الجهات المعنية..

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