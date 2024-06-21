عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 حزيران 2024

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الأخبار: نتنياهو يتحدّى: الحرب للحرب

المقاومة تحذر «العالم» من الحرب



النهار: تهديد نصرالله لقبرص يرتدّ على "اللادولة" الساكتة





الجمهورية: إتصالات طوقت الأزمة مع قبرص

"الحزب" يعد بالمفاجآت لحرب قد لا تقع

الديار: «رسائل» نصرالله تربك الأوروبيين... وقبرص تناى بنفسها عن «إسرائيل»؟

نصائح لـ«إسرائيل» بتأجيل الحرب لسنوات:

الحياة في شمال فلسطين ستصبح معدومة

البناء: حملة إعلامية أميركية وغربية وعربية لتسويق خيار الحرب الإسرائيلية على لبنان قادة جيش الاحتلال يقولون إن الاستعداد للحرب لا يعني إمكانية خوضها مع غزة قبرص تستجيب لتحذير نصرالله: لن نمنح أي تسهيلات لأي دولة لخوض حرب



اللواء: احتواء الأزمة مع قبرص.. وبلينكن يكشف عن قرار بـ«توغّل إسرائيلي» في الجنوب

رسالة جنبلاطية لبرِّي.. وصدمة في مجلس النواب: 1000 دولار كلفة النازح السوري بالسنة





l'orient le jour: Discours de Nasrallah : déclarer la guerre afin de... l’éviter



بعض عناوين الصحف العربية



الأنباء الكويتية: الرئيس القبرصي يردّ على تصريحات نصرالله: نحن جزء من الحل وليس المشكلة

انقسام لبناني متوازٍ بين الترحيب بالردع وانتقاد حصرية امتلاك قرار الحرب بعيداً عن الدولة

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى الأسلحة الأميركية «في حرب وجودية»