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عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 حزيران 2024

21
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الأخبار: نتنياهو يتحدّى: الحرب للحرب

المقاومة تحذر «العالم» من الحرب

 

 

 


النهار: تهديد نصرالله لقبرص يرتدّ على "اللادولة" الساكتة

 

 

 



الجمهورية: إتصالات طوقت الأزمة مع قبرص
"الحزب" يعد بالمفاجآت لحرب قد لا تقع

 

 

 

الديار: «رسائل» نصرالله تربك الأوروبيين... وقبرص تناى بنفسها عن «إسرائيل»؟
نصائح لـ«إسرائيل» بتأجيل الحرب لسنوات:
الحياة في شمال فلسطين ستصبح معدومة

 

 

 

 

البناء: حملة إعلامية أميركية وغربية وعربية لتسويق خيار الحرب الإسرائيلية على لبنان قادة جيش الاحتلال يقولون إن الاستعداد للحرب لا يعني إمكانية خوضها مع غزة قبرص تستجيب لتحذير نصرالله: لن نمنح أي تسهيلات لأي دولة لخوض حرب

 

 

 


اللواء: احتواء الأزمة مع قبرص.. وبلينكن يكشف عن قرار بـ«توغّل إسرائيلي» في الجنوب
رسالة جنبلاطية لبرِّي.. وصدمة في مجلس النواب: 1000 دولار كلفة النازح السوري بالسنة

 

 

 



l'orient le jour: Discours de Nasrallah : déclarer la guerre afin de... l’éviter

 

 

 


بعض عناوين الصحف العربية


الأنباء الكويتية: الرئيس القبرصي يردّ على تصريحات نصرالله: نحن جزء من الحل وليس المشكلة
انقسام لبناني متوازٍ بين الترحيب بالردع وانتقاد حصرية امتلاك قرار الحرب بعيداً عن الدولة

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى الأسلحة الأميركية «في حرب وجودية»

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