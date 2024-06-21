عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 حزيران 2024

الأخبار: نتنياهو يتحدّى: الحرب للحرب
المقاومة تحذر «العالم» من الحرب
النهار: تهديد نصرالله لقبرص يرتدّ على "اللادولة" الساكتة
الجمهورية: إتصالات طوقت الأزمة مع قبرص
"الحزب" يعد بالمفاجآت لحرب قد لا تقع
الديار: «رسائل» نصرالله تربك الأوروبيين... وقبرص تناى بنفسها عن «إسرائيل»؟
نصائح لـ«إسرائيل» بتأجيل الحرب لسنوات:
الحياة في شمال فلسطين ستصبح معدومة
البناء: حملة إعلامية أميركية وغربية وعربية لتسويق خيار الحرب الإسرائيلية على لبنان قادة جيش الاحتلال يقولون إن الاستعداد للحرب لا يعني إمكانية خوضها مع غزة قبرص تستجيب لتحذير نصرالله: لن نمنح أي تسهيلات لأي دولة لخوض حرب
اللواء: احتواء الأزمة مع قبرص.. وبلينكن يكشف عن قرار بـ«توغّل إسرائيلي» في الجنوب
رسالة جنبلاطية لبرِّي.. وصدمة في مجلس النواب: 1000 دولار كلفة النازح السوري بالسنة
l'orient le jour: Discours de Nasrallah : déclarer la guerre afin de... l’éviter
بعض عناوين الصحف العربية
الأنباء الكويتية: الرئيس القبرصي يردّ على تصريحات نصرالله: نحن جزء من الحل وليس المشكلة
انقسام لبناني متوازٍ بين الترحيب بالردع وانتقاد حصرية امتلاك قرار الحرب بعيداً عن الدولة
الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى الأسلحة الأميركية «في حرب وجودية»