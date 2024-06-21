فصائل عراقية لاستئناف العمليات ضد الأميركيين

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الشرق الأوسط السعودية: أعلنت فصائل عراقية مسلحة انتهاء مهلة الانسحاب الأميركي، مشيرة إلى أنها تسعى لإغلاق هذا الملف «باستعمال كل السبل المتاحة».

وقالت «تنسيقية المقاومة العراقية»، في بيان، إنها «عقدت اجتماعاً استثنائياً وناقشت الفرصة التي منحتها للحكومة، قبل أكثر من 4 أشهر، المتضمنة جدولة انسحاب الوجود الأميركي». وفي أعقاب البيان، تحدث مدوّنون مقربون من «الإطار التنسيقي» عن استئناف عمليات المقاومة.

بدوره، ربط رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، بيان «التنسيقية» بالتصعيد في لبنان، وكتب على منصة «إكس» أنه «ينتظرنا طوفان ثالث أو رابع: طوفان نصر الله»، وتابع: «سيدخل الناس أفواجاً».