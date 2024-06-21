living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مظاهر مسلّحة في عكار... مؤشّرات غير مطمئنة

21
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: جهاد نافع-

رابع ايام عيد الاضحى، ساد الرعب والقلق على الطريق العام في بلدة برج العرب العكارية، لدى الاهالي في البلدة ولدى العابرين من زوار ومن ابناء المنطقة، الذين فوجئوا بالكم الهائل لرصاص الاشتباكات العائلية المتجددة، والتي انهت مصالحة لم تعمر اكثر من ثلاثة أشهر.

 

العابرون على الطريق العام صدموا بالمظاهر المسلحة، وبالارباك الامني الذي حصل في اجواء عيد له قدسيته، ويفترض احترامه.


وتقول اوساط اهلية، انها ساعة الغفلة، فالنفوس مشحونة ومتشنجة لهذا وقع ما وقع، مما ادى الى بث الرعب، وتوقف حركة السير وقطع الطريق على الزوار المعايدين في المنطقة.

 

وهذه الحادثة تطرح عدة تساؤلات في المجالس العكارية. فعكار مشهود لها حجم الامان والاستقرار، وانتشار لجان صلح ومصالحات تقطع الطريق على اي خصام وخلافات، لكن ما حصل من بث الرعب والبلبلة لدى سائقي السيارات والآليات والباصات والصهاريج العابرين لحظة اندلاع الاشتباكات، دفع بالعديد من الفاعليات الى رفع اصواتهم لدعوة كافة الاجهزة الامنية، وفي المقدمة الجيش اللبناني، الى اتخاذ التدابير الحازمة والحاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحادثة، التي شكلت عبثا بأمن الناس واستقرارهم وامانهم، حيث تعرضوا لخطر الرصاص العشوائي، وربما للموت المجاني.

 

وتثير المجالس العكارية مسألة الظهور المسلح عند كل حادثة، الامر الذي يمس هيبة الدولة واجهزتها، ويعزز اللاثقة بين المواطنين والدولة.


ويقول احد الفاعليات العكارية ان في ما حصل دلالات خطرة على انهيار الدولة، وان زوال الخشية من العقاب المفقود، يشجع على الفوضى والعبث بامن المواطنين والبلد، وهي مؤشرات خطرة تسترجع شريط ذاكرة بدايات الحرب الاهلية. ويضيف ان المطلوب اطلاق حملة توعية تدعو الى المصالحات والى مبدأ الثواب والعقاب، والى حل اي خلاف باللجوء الى لجان الصلح، وليس الى السلاح الذي يزيد الطين بلة، والى تعقيدات لا نهايات سعيدة لها.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   