الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة يكرم طلال ابو غزالة

A + A -

بعد أن استضاف "صالون ناريمان الجمل الثقافي" طلال ابو غزالة في الرابطة الثقافية طرابلس حيث القى محاضرة عن "دور المرأة والذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات"،

اقام بالمناسبة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة حفل عشاء على شرفه في مطعم الشاطيء الفضي/الميناء بحضور فعاليات رسمية واجتماعية من بينها النائب الدكتور طه ناجي وعقيلته، رئيسة الصليب الأحمر السيدة مهى قرحاني، ممثل عن حركة الاستقلال الاستاذ مازن معوض، الدكتور رامي فنج ورؤساء ورئيسات جمعيات وهيئات مدنية.

وكانت كلمات رئيسة قطاع الاعلام في الاتحاد الاستاذة غادة عساف مُعرِّفة بالاتحاد ومسيرته لبنانيًا وعربيًا، ثم كلمة رئيس مجلس الحكماء في الاتحاد الدكتور سابا زريق عن مناسبة تكريم الضيف الكبير الحاضر بيننا في عاصمة الشمال طرابلس، وختامًا كلمة رئيسة الاتحاد السيدة ناريمان الجمل التي شكرت الحضور والأعضاء القادمين من جميع المحافظات اللبنانية على تلبية الدعوة ومشاركتها في تكريم سعادة الدكتور طلال ابو غزالة، ثم جرى عرض فيلم وثائقي قصير عن مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه في طرابلس عام ٢٠١٦.