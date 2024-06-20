نواب تحالف "التغيير": لرئيس يعيد السيادة ويبدأ عملية إصلاحية

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‏اجتمع نواب كتلة تحالف التغيير النواب ميشال دويهي و مارك ضو ووضاح الصادق و امين سر الكتلة النائب السابق الدكتور رامي فنج و اصدروا البيان التالي:

يستمر حزب الله وأمينه العام في ضرب سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها من خلال احتكار قرار الحرب والسلم وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، ومؤخراً الاستمرار بتخريب علاقات لبنان بالدول الصديقة، من الخليج العربي وبالأمس تهديد قبرص، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي التي كانت ملاذاً للبنانيين منذ بداية الحرب الأهلية التي كان الحزب أحد أطرافها، وصل التهديد إلى حد التلويح بشن حرب عليها، مما يهدد العلاقات اللبنانية القبرصية بشكل جوهري وبالتالي علاقات لبنان بالإتحاد الاوروبي.

هذا يعيدنا إلى ضرورة فهم الغاية من تعطيل الانتخابات الرئاسية وأهمية إيصال رئيس يعيد السيادة المفقودة ويبدأ عملية إصلاحية تعتمد على بناء المؤسسات واستعادة القرار، لتجنيب اللبنانيين تداعيات سلوك غير مسؤول يودي بهم إلى المجهول