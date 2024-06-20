"المقاومة الإسلامية" :‌‌‌‌ استهداف تجمع لجنود العدو داخل ‏موقع السماقة وموقعي رويسات العلم وزبدين في تلال كفرشوبا وشبعا المحتلة

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الاتي:‏

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي داخل ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشر".

موقع رويسات العلم

وأعلنت "المقاومة الاسلامية"، في بيان آخر "ان مجاهديها استهدفوا عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، ‎موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالرشاشات الثقيلة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

موقع زبدين

وإستهدف "مجاهدو المقاومة ايضا عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏