"المقاومة الإسلامية" :‌‌‌‌ استهداف تجمع لجنود العدو داخل ‏موقع السماقة وموقعي رويسات العلم وزبدين في تلال كفرشوبا وشبعا المحتلة

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الاتي:
"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي داخل موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشر".
موقع رويسات العلم
وأعلنت "المقاومة الاسلامية"، في بيان آخر "ان مجاهديها استهدفوا عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالرشاشات الثقيلة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
موقع زبدين
وإستهدف "مجاهدو المقاومة ايضا عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.