لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت مع القرم مشاكل قطاع الاتصالات: الاتفاق على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية

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عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة برئاسة رئيسها النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، سيزار أبي خليل، غياث يزبك، نقولا صحناوي، بوليت يعقوبيان، سعيد الاسمر ورامي أبو حمدان. وحضر أيضاً النواب: مارك ضو، أمين شري ووضاح الصادق.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة ناجي إندراوس، اضافة الى المديرالعام لشركة ألفا الخلوية جاد ناصيف والمدير العام لشركة تاتش الخلوية سالم عيتاني والفريق التقني والمهني في شركتي ألفا وتاتش، ومدير تكنولوجيا المعلومات في أجيرو .



واعلنت اللجنة، في بيان انها "ناقشت مواضيع عديدة في قطاع الاتصالات، ودققت في معظم المواضيع المطروحة، خصوصا التي لها علاقة بزيادة الإيرادات للدولة. ثم إنتقلت اللجنة الى موضوع الأجوبة المرسلة من وزير الاتصالات وتم التباحث حول دقة وصدقية الأجوبة التي اعتبرتها اللجنة غير كافية وغير مقنعة في الكثير من الأحيان. كما إستمعت اللجنة الى ملاحظات وزير الاتصالات حول الأجوبة المرسلة منه، وشرح الوزير لكل المشاكل والصعوبات التي تواجهها الوزارة. ثم تابعت اللجنة الملفات المطروحة مع الفريق الفني والتقني في شركتي ألفا وتاتش، اضافة الى أوجيرو في ما يتعلق بملف OTT وملف E-wallet مع الكوابل البحرية أيضاً لتأكيد ضمانة إستمرارية الانترنت على المدى الطويل وفي أيام الحروب والأزمات .

واتفقت اللجنة على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية لضمان التوصل إلى خلاصات وتوصيات تفيد قطاع الاتصالات بأكمله" .



وأكد رئيس اللجنة النائب الموسوي "متابعة الموضوع الى آخره للوصول الى النتائج المرجوة"