living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عرض مع السفيرة الاميركية للدور المحوري للهيئة لإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة الثقة بلبنان

20
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، السفيرة الأميركية ليزا جونسون ووفد مرافق، في مقر الهيئة في بيروت، في حضور رئيس المستشارين الإقليمي لمكافحة الفساد لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان السبلاني وأعضاء الهيئة، وبحث المجتمعون في "أهمية العمل على الوقاية من الفساد ومكافحته والدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في هذا المجال، وضرورة تعاون جميع الأطراف الوطنيين والدوليين معها لتنفيذ المهام المناطة بها، لما سيكون لذلك من إسهام كبير في إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات وإنجاح برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الثقة بلبنان".

وتخلل الاجتماع ايضا، حوار حول "سبل تطوير التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية، بما يتوافق مع أولويات البلدين المعبر عنها في إطار الإستراتيجيتين الأميركية واللبنانية لمكافحة الفساد".

ويأتي الاجتماع في إطار "التعاون الإقليمي القائم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من المكتب الدولي المعني بالمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية الأميركية، والذي يركز على دعم الهيئة في الانخراط بجهود الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبناء شراكات ثنائية مع الهيئات النظيرة حول العالم لتعزيز قدرة لبنان على التصدي لمخاطر الفساد داخل الحدود وعبرها بما يتوافق مع التزاماته في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   