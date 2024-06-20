درغام: الاسرائيلي مأزوم داخليا ولا يجب ربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب في غزة



وأضاف: إن الاسرائيلي مأزوم داخليا وفشل في تسجيل النصر الفعلي في غزة لذلك هناك خوف من اللجوء الى توسيع الحرب على لبنان.



وفي ما يتعلقب موقف التيار الوطني الحر، أكد درغام أن موقف التيار واضح لجهة أن يكون لبنان في موقع الدفاع عن أراضيه وردع الاعتداءات الاسرائيلية، ولكن اليوم الجبهة مفتوحة ويسقط شهداء للحزب والوقت ليس لانتقاد بعضنا، ويجب أن يكون من مهام أول حكومة تتألف مناقشة الاستراتجية الدفاعية وقرار الحرب والسلم.



وتابع: نحن نقوم بحراك داخلي مع بعض الكتل النيابية في محاولة لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية وعدم ربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب الدائرة في غزة.



أما في ما يتعلق بموقف القوات اللبنانية، فشدد درغام على ضرورة أخد موقفا بالنزول الى المجلس النيابي والمشاركة في الحوار على أن لا يكون عرفا ولا شرطا ولكن من أجل تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حالة الشغور.