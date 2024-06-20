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درغام: الاسرائيلي مأزوم داخليا ولا يجب ربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب في غزة

20
JUNE
2024
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رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال مقابلة عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، أن المبعوث الأمريكي هوكستين شدد على ضبط الأمور في جنوب لبنان وعدم تدحرجها الى حرب واسعة، مؤكدا أن أحدا لا يريد الحرب الشاملة ولكن الأمور غير مضبوطة في ظل زيادة الاعتداءات الاسرائلية ما يجبر حزب الله على الرد ويمكن في أي لحظة أن تتدحرج الى حرب واسعة.

وأضاف: إن الاسرائيلي مأزوم داخليا وفشل في تسجيل النصر الفعلي في غزة لذلك هناك خوف من اللجوء الى توسيع الحرب على لبنان.

وفي ما يتعلقب موقف التيار الوطني الحر، أكد درغام أن موقف التيار واضح لجهة أن يكون لبنان في موقع الدفاع عن أراضيه وردع الاعتداءات الاسرائيلية، ولكن اليوم الجبهة مفتوحة ويسقط شهداء للحزب والوقت ليس لانتقاد بعضنا، ويجب أن يكون من مهام أول حكومة تتألف مناقشة الاستراتجية الدفاعية وقرار الحرب والسلم.

وتابع: نحن نقوم بحراك داخلي مع بعض الكتل النيابية في محاولة لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية وعدم ربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب الدائرة في غزة.

أما في ما يتعلق بموقف القوات اللبنانية، فشدد درغام على ضرورة أخد موقفا بالنزول الى المجلس النيابي والمشاركة في الحوار على أن لا يكون عرفا ولا شرطا ولكن من أجل تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حالة الشغور.

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