هوكشتاين قلق..!

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ذكرت «القناة الـ 12» الإسرائيلية، انّ هوكشتاين أبلغ الى نتنياهو بالرسائل التي سمعها من المحادثات التي أجراها في لبنان، وانّه اوضح للمسؤولين الاسرائيليين انّ «حزب الله» ببساطة غير قادر على الفصل بين الساحات، لأنّ (الامين العام للحزب السيد حسن) نصرالله متمسك بالتزامه منذ 8 تشرين الاول الماضي بمواصلة اطلاق النار والتصعيد طالما انّ الساحة الجنوبية نشطة».

وكنتيجة، قال هوكشتاين، إنّ باستطاعته «القيام بترتيب في الشمال»، مشيراً إلى أنّ لديه «خطة من 13 نقطة يستطيع أن يجعل «حزب الله» ينفّذها، وقد يجري عليها تعديلات، لكنّ ترتيباً كهذا سيكون مرتبطاً بالتهدئة في الجنوب».

واشارت القناة إلى انّ هوكشتاين اجتمع قبل سفره إلى لبنان، ليس فقط مع نتنياهو في المرّة الأولى، بل مع وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، ومع بني غانتس ويائير لابيد وإسحاق هرتسوغ، ومع مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين. وقالت انّ هوكشتاين قال للمسؤولين الذين تحدث معهم إنّه «قلق تحديداً من المحادثات التي أجراها مع رئيس الأركان»، إذ إنّه «لم يفهم ما هي الخطة العسكرية لإسرائيل، وما هي الخطوة التالية».