living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هوكشتاين قلق..!

20
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت «القناة الـ 12» الإسرائيلية، انّ هوكشتاين أبلغ الى نتنياهو بالرسائل التي سمعها من المحادثات التي أجراها في لبنان، وانّه اوضح للمسؤولين الاسرائيليين انّ «حزب الله» ببساطة غير قادر على الفصل بين الساحات، لأنّ (الامين العام للحزب السيد حسن) نصرالله متمسك بالتزامه منذ 8 تشرين الاول الماضي بمواصلة اطلاق النار والتصعيد طالما انّ الساحة الجنوبية نشطة».

وكنتيجة، قال هوكشتاين، إنّ باستطاعته «القيام بترتيب في الشمال»، مشيراً إلى أنّ لديه «خطة من 13 نقطة يستطيع أن يجعل «حزب الله» ينفّذها، وقد يجري عليها تعديلات، لكنّ ترتيباً كهذا سيكون مرتبطاً بالتهدئة في الجنوب».

واشارت القناة إلى انّ هوكشتاين اجتمع قبل سفره إلى لبنان، ليس فقط مع نتنياهو في المرّة الأولى، بل مع وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، ومع بني غانتس ويائير لابيد وإسحاق هرتسوغ، ومع مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين. وقالت انّ هوكشتاين قال للمسؤولين الذين تحدث معهم إنّه «قلق تحديداً من المحادثات التي أجراها مع رئيس الأركان»، إذ إنّه «لم يفهم ما هي الخطة العسكرية لإسرائيل، وما هي الخطوة التالية».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   