عناوين الصحف ليوم الخميس 20 حزيران 2024

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الأخبار: جيش العدو يسلّم: اجتثاث «حماس» أضغاث أحلام

نصرالله للإسرائيليين: خافوا!







النهار: إنذار هوكشتاين: حلٌّ ديبلوماسي أو حربٌ مفتوحة



الجمهورية: قرار منع الحرب أقوى من إشعالها

هوكشتاين: لسنا أصحاب قرار الحرب

النهار: هوكشتاين "لم يفشل"... وساعة الحقيقة بعد رفح!



الديار: نصرالله للاسرائيليين : تهديداتكم لا تخيفنا وهزيمتكم حتمية... وما ينتظركم أقسى وأصعب

نحذر قبرص من استخدام مطاراتها...

الحكومة خضعت للمفوضية وقرارات العودة تبخرت والداتا لم تسلم

البناء: حذّر قبرص من تقديم تسهيلات لجيش الاحتلال في حال نشوب حرب مع لبنان / نصرالله: لا نخشى الحرب الكبرى وقد أعددنا لها عدتها وكل الكيان في المرمى / فائض بشري وأسلحة نوعية وبنك أهداف شامل أمام جيش متهالك وكيان مفكك /







اللواء: استعراض قوة بين حزب الله وإسرائيل من الحدود إلى قبرص!

لجنة لضبط التهرُّب الجمركي.. والأمن العام للمفوضية: «الداتا» أو الخطة «ب»





l'orient le jour: Face au risque de guerre, Nasrallah bombe le torse et menace Israël... et Chypre



بعض عناوين الصحف العربية



الأنباء الكويتية: قبرص تستعد لاستقبال 40 ألف نازح لبناني والسفارات أعدت خطط إجلاء مع توقّع خروج مطار بيروت عن الخدمة

خيط رفيع عمل عليه هوكشتاين بين الانفراج وتوسّع الحرب

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي: لا يمكن القضاء على «حماس» كفكرة