عناوين الصحف ليوم الخميس 20 حزيران 2024

الأخبار: جيش العدو يسلّم: اجتثاث «حماس» أضغاث أحلام
نصرالله للإسرائيليين: خافوا!
النهار: إنذار هوكشتاين: حلٌّ ديبلوماسي أو حربٌ مفتوحة
الجمهورية: قرار منع الحرب أقوى من إشعالها
هوكشتاين: لسنا أصحاب قرار الحرب
النهار: هوكشتاين "لم يفشل"... وساعة الحقيقة بعد رفح!
الديار: نصرالله للاسرائيليين : تهديداتكم لا تخيفنا وهزيمتكم حتمية... وما ينتظركم أقسى وأصعب
نحذر قبرص من استخدام مطاراتها...
الحكومة خضعت للمفوضية وقرارات العودة تبخرت والداتا لم تسلم
البناء: حذّر قبرص من تقديم تسهيلات لجيش الاحتلال في حال نشوب حرب مع لبنان / نصرالله: لا نخشى الحرب الكبرى وقد أعددنا لها عدتها وكل الكيان في المرمى / فائض بشري وأسلحة نوعية وبنك أهداف شامل أمام جيش متهالك وكيان مفكك /
اللواء: استعراض قوة بين حزب الله وإسرائيل من الحدود إلى قبرص!
لجنة لضبط التهرُّب الجمركي.. والأمن العام للمفوضية: «الداتا» أو الخطة «ب»
l'orient le jour: Face au risque de guerre, Nasrallah bombe le torse et menace Israël... et Chypre
بعض عناوين الصحف العربية
الأنباء الكويتية: قبرص تستعد لاستقبال 40 ألف نازح لبناني والسفارات أعدت خطط إجلاء مع توقّع خروج مطار بيروت عن الخدمة
خيط رفيع عمل عليه هوكشتاين بين الانفراج وتوسّع الحرب
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي: لا يمكن القضاء على «حماس» كفكرة