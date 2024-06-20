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عناوين الصحف ليوم الخميس 20 حزيران 2024

20
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الأخبار: جيش العدو يسلّم: اجتثاث «حماس» أضغاث أحلام

نصرالله للإسرائيليين: خافوا!

 

 


النهار: إنذار هوكشتاين: حلٌّ ديبلوماسي أو حربٌ مفتوحة

 

 

 


الجمهورية: قرار منع الحرب أقوى من إشعالها
هوكشتاين: لسنا أصحاب قرار الحرب

 

 

 

 

النهار: هوكشتاين "لم يفشل"... وساعة الحقيقة بعد رفح!

 

 


الديار: نصرالله للاسرائيليين : تهديداتكم لا تخيفنا وهزيمتكم حتمية... وما ينتظركم أقسى وأصعب
نحذر قبرص من استخدام مطاراتها...
الحكومة خضعت للمفوضية وقرارات العودة تبخرت والداتا لم تسلم

 

 

 

البناء: حذّر قبرص من تقديم تسهيلات لجيش الاحتلال في حال نشوب حرب مع لبنان / نصرالله: لا نخشى الحرب الكبرى وقد أعددنا لها عدتها وكل الكيان في المرمى / فائض بشري وأسلحة نوعية وبنك أهداف شامل أمام جيش متهالك وكيان مفكك /

 




اللواء: استعراض قوة بين حزب الله وإسرائيل من الحدود إلى قبرص!
لجنة لضبط التهرُّب الجمركي.. والأمن العام للمفوضية: «الداتا» أو الخطة «ب»

 

 



l'orient le jour: Face au risque de guerre, Nasrallah bombe le torse et menace Israël... et Chypre

 

 


بعض عناوين الصحف العربية


الأنباء الكويتية: قبرص تستعد لاستقبال 40 ألف نازح لبناني والسفارات أعدت خطط إجلاء مع توقّع خروج مطار بيروت عن الخدمة
خيط رفيع عمل عليه هوكشتاين بين الانفراج وتوسّع الحرب

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي: لا يمكن القضاء على «حماس» كفكرة

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