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أسرار الصحف ليوم الخميس 20 حزيران 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مرجع سياسي إنه تبلّغ بأن المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين طلب من أصدقاء لبنانيين ومن السفارة الأميركية النص الحرفي لكلام السيد حسن نصرالله عن طلب أميركي عبر الوسطاء من المقاومة التدخل مع المقاومة الفلسطينية وحركة حماس خصوصاً للقبول بمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، والموقف الذي أعلنه السيد نصرالله من هذه المبادرة. وقال المرجع إن هوكشتاين كان يعلق آمالاً على أن يقايض مساهمة المقاومة في لبنان بإقناع حماس القبول بمبادرة بايدن مقابل قيامه بإقناع حكومة الكيان بالمطالب اللبنانية لما بعد حرب غزة وأن ما نُقل له أصاب حساباته في الصميم.

 

خفايا
توقفت جهات دبلوماسية أمام تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لحكومة قبرص من السماح لجيش الاحتلال باستعمال قواعدها ومطاراتها إذا وقعت حرب مع لبنان، وتأكيده أن ذلك سوف يعني معاملتها كدولة تشارك في الحرب. وقالت هذه الجهات إن دولاً أخرى غير قبرص تمنح تسهيلات لسلاح الجو في جيش الاحتلال مثل أذربيجان معنية بإعادة حساباتها في ضوء تحذير نصرالله لأنه جادٌّ في معادلته، ويملك القدرة على ترجمتها ميدانياً طالما أن الدول المعنية تقع في دائرة مرمى صواريخ المقاومة.

 

 

 

اللواء: اسرار

لغز

إهتم أكثر من سياسي مسيحي بتفاصيل المحادثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، ولجأوا إلى عدد من الشخصيات اللبنانية لتكوين «فكرة» عن الأسبوع الذي قضاه العماد عون في العاصمة الأميركية!

 

غمز
لم تتحرك الهيئات الرقابية الإدارية، ولا المرجعيات القضائية، لملاحقة المجموعات المتحكمة بالسوق السوداء للطوابع، وكشف الجهات السياسية والحزبية التي تقف وراءها، رغم تزايد شكاوي المواطنين من عمليات الإبتزاز المنتشرة في الدوائر الرسمية!

 


همس
أبدى رئيس حزب فاعل حذره من التقارب الحاصل بين منافسه السياسي والإنتخابي وشخصية نيابية من طائفة أخرى، تتزعم كتلة نيابية وازنة!

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