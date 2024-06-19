هكذا علّق عمر حرفوش على ما حصل مع رامي نعيم

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اعتبر صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، أن الاعتداء على الصحفيين هو أمر مرفوض بشكل قاطع، مشيراً إلى ما حصل مع رئيس تحرير موقع السياسية الصحافي رامي نعيم الذي تعرض للاعتداء الجسدي يوم أمس في بيروت.

ولفت حرفوش إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر مجموعة شبان يقتادون نعيم إلى خارج المقهى معيب ومحزن وفيه تعدي واضح على كرامة نعيم، وهذا ما لا يمكن القبول به.

وأكد حرفوش في هذا السياق، أن الحكم بين اللبنانيين هو القضاء، وفي حال أخطأ أحدهم فيجب اللجوء إلى القضاء لا إلى الاستقواء والتعرض لكرامات الناس وتهديدهم.

وطالب حرفوش، القضاء اللبناني باتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المعتدين على نعيم والظاهرة وجوههم في المقاطع المصورة، وذلك كي لا يتحول لبنان ساحة مليئة بالفوضى.