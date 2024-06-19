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بيان هام للمديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه!

19
JUNE
2024
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في بعبدا- الشوف-عاليه - كسروان وجبيل ستقوم نهار الجمعة الواقع في 21 حزيران 2024 ) وأمانة السجل العقاري في المتن نهار الخميس الواقع في 20 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا) بتسليم الدفعة الثانية عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة عشر من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود، إضافة الى أن:

- امانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 19- 20 و21 حزيران 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة، و تسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة وجميع السندات الجاهزة، وتسليم الافادات العقارية واستلام طلبات اظهار الحدود
- امانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهاري الخميس والجمعة في 20 و21 حزيران جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة وتسليم الافادات العقارية وتسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة.
- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يستقبل نهار الجمعة الواقع في 21حزيران 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم امانة السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية.

- رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الاولى و رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الثانية سوف يستقبل نهار الخميس الواقع في 20 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا) جميع المراجعات فيما خص المعاملات المقدمة من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الخميس الواقع في 20 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا) طلبات الافادات العقارية وسوف يتم تسليمها الاسبوع الذي يلي وسوف تستقبل جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ.....

وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

-محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف)
-محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
-محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

ولفتت الامانة الى ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.

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