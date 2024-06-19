دبوسي عرض مع المدير العام لـ "إيدال" المشاريع الاستثمارية الجديدة في طرابلس

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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" الدكتور مازن سويد، وعرض معه آخر المستجدات المتعلقة بالمنظومة الإقتصادية في لبنان من طرابلس الكبرى.

بدوره، أطلع سويد دبوسي على "الحوافز الجديدة للمستثمرين في لبنان عموماً وفي الشمال خصوصاً والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، ولا سيما تلك التي تستند إلى رؤية دبوسي لطرابلس الكبرى ، فضلاً عن السعي الدائم لتوفير فرص عمل متنوعة".

وأعرب سويد عن سعادته بالشروحات التي قدمها دبوسي عن المشاريع الاستثمارية الجديدة، خصوصا تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في طرابلس الكبرى.