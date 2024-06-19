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لبنان فقد صديقاً كبيراً... الخارجية اللبنانية عزت بالجنرال الإيطالي كلاوديو غرازيانو

19
JUNE
2024
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اشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، الى انها تلقت بأسف كبير نبأ وفاة الجنرال الإيطالي كلاوديو غرازيانو، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) خلال الأعوام من 2007 الى 2010، وهو القائد العسكري الكبير الذي عُرف بمهنيته العالية وبتعلقه بلبنان، والصداقات التي بناها مع مختلف القيادات اللبنانية، والتي استمرت بعد انتهاء مهامه في لبنان عام 2010 حيث كان يحرص دوماً على زيارة لبنان، واللقاء بالمسؤولين لسؤالهم عما يمكن أن يقدّمه للبنان من دعم ومؤازرة من خلال مختلف المناصب العسكرية الراقية التي تبوأها مثل رئاسة أركان الجيش الإيطالي عام 2011 ورئاسة أركان الدفاع الإيطالية عام 2014 ورئاسة اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي عام 2018.

وتوجهت وزارة الخارجية والمغتربين الى عائلته والى الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي الصديق بخالص التعازي لهذه الخسارة الكبيرة.

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