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الحرارة الى ما فوق ال40 درجة...!

19
JUNE
2024
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يشهد لبنان ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، حيث قد تتجاوز الأربعين درجة مئوية. كما أن هذه الأجواء الحارة تزيد من خطر اندلاع الحرائق، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة والمواطنين. وفي التفاصيل، أشار رئيس مصلحة التقديرات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، محمد كنج، إلى أن لبنان بات تحت تأثير كتل هوائية حارة منذ يوم أمس، مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث ارتفعت درجات الحرارة في البقاع بحدود الخمس درجات، متوقعًا أن تتخطى الأربعين وتُلامس الـ42 درجة. وكشف كنج لـ”هنا لبنان” أنّ التراجع في درجات الحرارة سيبدأ يوم الجمعة، أمّا الشعور بالارتياح فلن يحصل قبل السبت، لافتًا إلى أنّ تأثير الكتل الحارة هو في منطقة البقاع بشكل خاص. ولفت كنج إلى التحذيرات التي أطلقتها مصلحة الأرصاد الجوية، خصوصًا بالنسبة إلى منطقة البقاع، بخصوص عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، أي من الساعة 11 إلى الساعة 4 بعد الظهر. كما نشر الدفاع المدني عبر منصة “أكس”، نشرة احتمال حرائق الغابات التي تُظهر مدى خطر نشوب الحرائق في المناطق.

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