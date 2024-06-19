اليكم جديد الWooden bakery... هكذا جاءت نتائج التحاليل المخبريةِ!

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أكدت نقابات الافران، اليوم الأربعاء، وقوفها الى جانب شركة افران "وودن بايكري " في ما تعرضت له ظلما "، وذلك في خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد نقابات الافران في لبنان في شركة افران "وودن بايكري " في فوار انطلياس، بحضور رئيس الاتحاد ناصر سرور ، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف ، رئيس نقابة الافران في البقاع عباس حيدر ، رئيس نقابة الافران المستقلة والباتيسري رياض السيد، امين سر الاتحاد نعيم الخواجة ، الامين العام للاتحاد ادغار طياح ، ومثل تجمع المطاحن بول منصور ، محمد سنو ومروان سنو ، وحشد من اصحاب الافران واعضاء النقابات.

وقد القى رئيس مجلس ادارة شركة افران "وودن بايكري " اسعد بو حبيب، كلمة جاء فيها : بإسمي وبإسم عائلة "الوودن بايكري" ، أُرحبُ بكم إعلاميين وزملاء ونقباء ونَقَابِيين وأَخُص بالذكر ، رئيس إتحاد نقابات الافران في لبنان السيد ناصر سرور ، ونقيب صناعة الخبز في لبنان السيد طوني سيف ، اللذينِ لن ننسى وَقفَتَهُمَا معنا ومَواقِفِهما المُشرِفةِ والداعمةِ لقطاع الافران".

وأردف، "نحنُ اليومَ مجتمعين لنوضحَ للرأي العام ما حصلَ والحقيقة تؤكد:وفقاً للمعاييرِ العالميةِ لا تنتهي صلاحية الطحين بثلاثةِ اشهرٍ إذا تَمَ تَخزِينه وفقًا للأصولِ ويبقى صالحاً لمدة سنة تقريبا،ً وهذه واقعة يؤكدها أهلُ العلمِ وأصحابِ الاختصاصِ ولا يمكن إنكارِها".



وتابع بوحبيب، "يٌعطى الطحينَ المدعومِ تاريخَ صلاحية ثلاثةَ أشهر منعًا لتخزينهِ والمتاجرةِ به بغضِ النظرِ عن مدة صلاحيتهِ التي قد تمتد لسنة".

وأشار الى أن "كل نتائج التحاليل المخبريةِ التي تسلمناها بواسطةِ القضاءِ مشكوراً ، وعددها سبعة ، أكدت أن العيناتَ كانت مطابقة للمواصفاتِ، وهذا يؤكد إن شركة" الوودن بايكري" لم تستعمل ، منذ تأسيسها أية مواد غير صالحةٍ".

واستكمل بوحبيب، "لدى "الوودن بايكري" مختبر يتمُّ بواسطتهِ فحصَ الطحينِ قبلَ إستلامهِ وقبل إستعمالهِ للتأكد من جودتهِ".

وأردف، "كان على البعض وبخاصة العاملونَ في مجالِ "السوشيل ميديا" عدم إستباق نتائج التحقيق وإصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج الفحوصات المِخبَرِيةِ".

وأضاف بو حبيب، "لقد عَمِلنَا على إمتدادِ أكثر من خمس وخمسين سنة حتى جعلنا من" الوودن بايكري" علامةً تجاريةً مميزةً إستطاعت إستقطاب الاستثمارات اللبنانية والاجنبية الأمر الذي جعلها تحقق إنتشاراً واسعاً على مساحة الوطن وفي بعض الدول العربية".

ولفت الى أن "هذا العمل والجهد لم يمنعا بعض المغرضين الساعين وراء الشهرة على حساب الحقيقةِ من محاولة تشويه صورة " الوودن بايكري"، واليوم وبعد ظهور النتائج يجب عليهم ان يقدموا إعتذاراً للرأي العام الذي ضللوه، ونحن لن نقبل أن نكون لقمةً سائغةً وسنكون بالمرصادِ لكل من يحاول تشويه سمعتنا وتاريخنا".

وشدد بو حبيب على أنَ "قطاع الافران هو أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني الحر وما زال رغم كل الازمات والصعوبات يناضل ليوفر الاف فرص العمل للعديد من العائلات اللبنانية ولجلب الاستثمارات ما يساعد بلدنا على تجاوز محنته الاقتصادية والاجتماعية "، مناشدا "جميع المسؤولينَ والمعنيينَ من وزراء ونواب ، العمل على تحديث القوانين حتى تكون معاصرة ومواكبة للعلم والتطور وتمنع إلحاق الظلم بأية مؤسسة وإستباق نتائج التحقيقات وإطلاق الاحكامَ المُسبَقةِ".

وختم، "نشكر حضوركم ونشكر كل زبائننا الاوفياء والاصدقاء وكل الفاعليات من مؤسسات ونواب ومسؤولين وكل الذينَ قدموا لنا الدعمَ المعنوي ووقفوا الى جانبنا نصرةً للحق ، ونؤكد لكم ، أن الوودن بايكري لن تتأثر بكل الضغوط التي تمارس بحقها وستبقى مستمرة مع باقي مؤسسات القطاع ليقدموا أجود وأطيب رغيف خبز لكل مواطن وبيت وعائلة على إمتداد وطننا الحبيب لبنان والعالم العربي. و أقول لكم ان الحقيقة نور ساطع لا ينطفئ ، وبالأخر ما بصح إلا الصحيح ".

من جهته، صرح رئيس نقابة اصحاب صناعة الخبز في لبنان طوني سيف: "بداية اريد ان اثني واؤكد على ما ورد في بيان رئيس مجلس ادارة شركة "وودن بايكري" لأقول له انت صاحب حق ونحن معك الى جانبك والى جانب كل مؤسسة تتعرض للظلم والتشهير. وبالمناسبة ، اناشد كل منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ان يتوخوا الدقة والحقيقة قبل ان يطلقوا الاحكام جزافا على اي مؤسسة خاصة مهما كان نوع نشاطها فلولا القطاع الخاص لكان الاقتصاد الوطني قد انهار كلي".

وأردف، "ونحن كقطاع افران حريصون كل الحرص على لقمة عيش المواطن وحريصون على ان تكون جيدة ومستوفاة كل شروط سلامة الغذاء، كما وان السطات الرقابية تقوم بواجبها على اكمل وجه وليس هناك اي تساهل ونحن مع هذا التوجه وننشده دائما .وبهذا الصدد ان الافران لها مصلحة مشتركة ومتبادلة مع المستهلك اذ لا استقرار بللعمل دون ثقة المستهلك لذلك ليس هناك من مصلحة لاحد ليفرط بهذه الثقة" .

وقال رئيس اتحاد نقابات الافران ناصر سرور: "لان الموقف فيه ظلم وعدم اظهار الحقيقة، تعودنا ان نقف مع الحق والحقيقة ورفع الظلم عن المظلوم ايا كان، فالمظلومون هم المنتصرون في النهاية ومنذ بداية الازمة كان لنا موقف واضح لجهة انتظار ما ستؤول اليه التحقيقات وننتظر نتائج التحاليل المخبرية التي يبنى عليها ، لاننا لانريد تدمير البلد ونعطي صورة غير صحيحة عن لبنان ومؤسساته".

وأردف، "سمعة البلد وسمعة مؤسسة عريقة يشهد لها قطاع الافران وكل لبنان ، كان بياننا واضح لا يمكن ظلم احد قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية لعينات الطحين التي ثبتت خلوها من اي شائبة ، لقد غدرنا مستعملو سوسيال ميديا وبدأوا حملة عشوائية طاولت مؤسسة عريقة ال "وودن بايكري " ودأبنا على المطالبة بوضع حد لهذه الوسائل التي تناولت سمعة مؤسسة تعمل وفق الانظمة والقوانين".

وطالب سرور ب"ضرورة رفع الظلم عن مؤسسة وودن بايكري بعد ان تحقق جميع المعنيين ان عينات الطحين صالحة ولا يشوبها شائبة".

ودعا "كل من تناول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس الى الاعتذار فقط بل الى سحب كل ماتم نشره وسنلاحق كل من لايلتزم بذلك".