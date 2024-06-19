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عقل: وقائع التحقيقات المالية الدولية ثابتة لا يمكن إختذالها.. لا تسقط بمرور الزمن!

19
JUNE
2024
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كتب المحامي وديع عقل: 

انا وضعت ملخص سريع مع سابقة قضائية precedent أدت لتحصيل ١.٩ مليار$ من HSBC

قررت هيئة الرقابة المالية السويسرية "finma" فرض عقوبات على بنك HSBC جنيف بسبب عدم امتثاله لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال في تعاملاته مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعصابته.
التحقيق كشف عن تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 330 مليون دولار عبر شركات وهمية، واستُخدمت الأموال لتبييضها عبر شراء عقارات فاخرة في أوروبا (جميعها بات محجوزاً بقرارات قضائية)

في حالات سابقة، فُرضت غرامات كبيرة على HSBC.
في عام 2012، دفع بنك HSBC غرامة قياسية قدرها 1.9 مليار دولار للولايات المتحدة بسبب فشله في مراقبة تحويلات الأموال المرتبطة بكارتيلات المخدرات المكسيكية والكولومبية، وتجاوزه للعقوبات الأمريكية...
واجب الدولة اللبنانية، ممثلةً بوزارتي العدل والمال التقدم بطلبات ملاحقة ضد HSBC للمطالبة بتعويضات إضافية بقيمة ٢ مليار دولار. (هذا تدبير مهم اتخاذه بسرعة، قبل ولوج دول أخرى للقضية ذاتها، فتتحول التعويضات لصالحها)
علماً أن المجرم رياض سلامة وأفراد عصابته باتوا جميعاً ملاحقين في لبنان والخارج وأموالهم محجوزة.
هذا فضلاً عن اكتشاف عدد أكبر من عمليات الاختلاس وتبييض الأموال المعددة في تقريري شركتي Kroll وA.M وتحقيقات النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، تقدر ب٨ مليار دولار ممكن استردادها كما معاقبة الأشخاص والمصارف المتورطة.
رغم العرقلات الحكومية والقضائية اللبنانية، الا أن وقائع التحقيقات المالية الدولية باتت ثابتة لا يمكن إختذالها. ولا تسقط بمرور الزمن! وسيتحمل كل مسؤولٍ تبعات إجرامه مهما طال الزمان.

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