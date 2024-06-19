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استعدوا.. كتل حارة تؤثر تدريجيا على لبنان!

19
JUNE
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بخاصة في المناطق الداخلية، بينما تنخفض على الجبال، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الاتي: 

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بكتل  هوائية حارة نسبيا، مصدرها شبه الجزيرة العربية حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بخاصة في المناطق الداخلية بحدود 9 درجات.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢  و ٣٠، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩، وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢.

تحذير:  نرجو من المواطنين عدم  التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة و الحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية ، وعدم ترك الاطفال و المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  قليل الغيوم غلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، وترتفع درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود 9 درجات في المناطق الداخلية مع عودة ظاهرة الانقلاب الحراري.
الخميس:  غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بخاصة في المناطق الداخلية، بينما تنخفض على الجبال، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تسوء معه الرؤية.
الجمعة:  غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات، بينما تنخفض درجات الحرارة على الجبال وفي المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد.
السبت:  قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيا، فيما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 21 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 40 درجة.
-الرياح السطحية:   شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع:   جيد على الساحل، سيئ على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%
-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  27 درجة.
-الضغط الجوي:  758 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5,27
-ساعة غروب الشمس:  19,52

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