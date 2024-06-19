سرقا مبلغاً ماليّاً حيث يعملان... توقيف سوريين في الكولا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الأربعاء، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 9-6-2024، تعرّض مالك محطّة وقود في بلدة قبّ الياس البقاعيّة لعمليّة سرقة مبلغ مالي من داخل المحطّة، من قِبَل عاملَين لديه، ولاذا بعدها بالفرار، على متن "فان"، إلى جهةٍ مجهولة، وهما:م. س. (من مواليد عام 2006، سوري)، م. د. (من مواليد عام 2005، سوري).



وأضاف البلاغ، "بنتيجة المتابعة الفوريّة من قِبل شعبة المعلومات، تبيّن أنّ المذكورَين توجّها إلى محلّة الكولا".



وتابع، "فجر تاريخ 10-6-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وبأقل من 24 ساعة على حصول السّرقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة المذكورة من توقيف المشتبه فيهما في "الكولا"، وضبطت بحوزتهما المبلغ المسروق، وقيمته 1080 دولاراً أميركيًا".

وختم البلاغ، "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".