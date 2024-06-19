هوكشتاين نقل رسائل تهديد جدية "إسرائيلية"... التهديد جدي وأكثر من أي وقت مضى

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الأنباء الكويتية: أكدت مصادر رسمية لبنانية موثوقة لـ «الأنباء» ان «حضور الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت مباشرة من تل أبيب تضمن نقل رسائل تهديد جدية إسرائيلية بتوسيع الحرب مع حزب الله وتاليا استهداف لبنان بشكل أكبر».

وقالت المصادر الموثوقة: «التهديد جدي، وأكثر من أي وقت مضى، والفترة الزمنية الفاصلة قصيرة».

وقد عمل هوكشتاين الذي رافقته السفيرة العائدة ليزا جونسون، على خطين: نقل التهديدات، والتحضير لـ «اليوم التالي» لهدنة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، في حال تجاوب «حزب الله» مع المساعي الدولية لتجنيب لبنان خطر توسع الحرب، وفصل الملفات الداخلية العالقة، وفي طليعتها تعطل مؤسسات الدولة اللبنانية نتيجة عدم إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية، عن وقف الحرب في غزة.