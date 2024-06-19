living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هوكشتاين نقل رسائل تهديد جدية "إسرائيلية"... التهديد جدي وأكثر من أي وقت مضى

19
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: أكدت مصادر رسمية لبنانية موثوقة لـ «الأنباء» ان «حضور الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت مباشرة من تل أبيب تضمن نقل رسائل تهديد جدية إسرائيلية بتوسيع الحرب مع حزب الله وتاليا استهداف لبنان بشكل أكبر».

 

وقالت المصادر الموثوقة: «التهديد جدي، وأكثر من أي وقت مضى، والفترة الزمنية الفاصلة قصيرة».

 

وقد عمل هوكشتاين الذي رافقته السفيرة العائدة ليزا جونسون، على خطين: نقل التهديدات، والتحضير لـ «اليوم التالي» لهدنة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، في حال تجاوب «حزب الله» مع المساعي الدولية لتجنيب لبنان خطر توسع الحرب، وفصل الملفات الداخلية العالقة، وفي طليعتها تعطل مؤسسات الدولة اللبنانية نتيجة عدم إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية، عن وقف الحرب في غزة.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   