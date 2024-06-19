عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 حزيران 2024

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الأخبار: المقاومة تعرض على العدو بنك أهدافها مسبقاً: قادرون على ضرب بُناكم المدنية والصناعية والعسكرية والتجارية

جيش العدو لنتنياهو: فلْنعلن انتصارنا وكفى!







النهار: إنذار هوكشتاين: حلٌّ ديبلوماسي أو حربٌ مفتوحة





الجمهورية: هوكشتاين: لخفض التوتر وإنتظار المساعي

طرح هوكشتاين: عودة إلى القتال المضبوط



الديار: هوكشتاين في مهمة تحذيرية: الوضع خطير

حزب الله يوجه رسالة قاسية لإسرائيل: بنك أهدافنا كبير جداً في حال اندلعت الحرب

الديار: هوكشتاين لـ نتنياهو: نصرالله غير مستعد لوقف النار قبل وقف حرب غزة

البنتاغون: نعمل لحل دبلوماسي عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية .. و«فيديو حيفا» رسالة ردع

البناء: هوكشتاين وفرص التهدئة تنتظر التزام الاحتلال بالضوابط ووقف الحرب بعد غزة / فيديو «الهدهد» حلقة 1 : حيفا ومجمعاتها العسكرية والاقتصادية والسكانية أهدافاً / نتنياهو يلوّح بالحرب الأهلية بوجه المعارضة إذا هدّدت سلطته وحربه دستورياً /





l'orient le jour: Escale furtive de Hochstein à Beyrouth : le message de la dernière chance



بعض عناوين الصحف العربية



الأنباء الكويتية: الأنظار تتجه إلى زيارة أمين سر الفاتيكان.. وأحد «فرسان مالطا» لـ «الأنباء»: إقامته 5 أيام أمر لافت

مصادر رسمية لـ «الأنباء»: هوكشتاين نقل تهديداً إسرائيلياً جدياً وقريباً أكثر من أي وقت

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن الموافقة على «خطط عملياتية لهجوم في لبنان»