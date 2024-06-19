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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 حزيران 2024

19
JUNE
2024
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 الأخبار: المقاومة تعرض على العدو بنك أهدافها مسبقاً: قادرون على ضرب بُناكم المدنية والصناعية والعسكرية والتجارية

جيش العدو لنتنياهو: فلْنعلن انتصارنا وكفى!

 

 


النهار: إنذار هوكشتاين: حلٌّ ديبلوماسي أو حربٌ مفتوحة

 

 



الجمهورية: هوكشتاين: لخفض التوتر وإنتظار المساعي
طرح هوكشتاين: عودة إلى القتال المضبوط

 

 

 


الديار: هوكشتاين في مهمة تحذيرية: الوضع خطير
حزب الله يوجه رسالة قاسية لإسرائيل: بنك أهدافنا كبير جداً في حال اندلعت الحرب

 

 

 

الديار: هوكشتاين لـ نتنياهو: نصرالله غير مستعد لوقف النار قبل وقف حرب غزة
البنتاغون: نعمل لحل دبلوماسي عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية .. و«فيديو حيفا» رسالة ردع

 

 

 

البناء: هوكشتاين وفرص التهدئة تنتظر التزام الاحتلال بالضوابط ووقف الحرب بعد غزة / فيديو «الهدهد» حلقة 1 : حيفا ومجمعاتها العسكرية والاقتصادية والسكانية أهدافاً / نتنياهو يلوّح بالحرب الأهلية بوجه المعارضة إذا هدّدت سلطته وحربه دستورياً /

 

 



l'orient le jour: Escale furtive de Hochstein à Beyrouth : le message de la dernière chance

 


بعض عناوين الصحف العربية


الأنباء الكويتية: الأنظار تتجه إلى زيارة أمين سر الفاتيكان.. وأحد «فرسان مالطا» لـ «الأنباء»: إقامته 5 أيام أمر لافت
مصادر رسمية لـ «الأنباء»: هوكشتاين نقل تهديداً إسرائيلياً جدياً وقريباً أكثر من أي وقت

 

 

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن الموافقة على «خطط عملياتية لهجوم في لبنان»

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