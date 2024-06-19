أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 حزيران 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفت نظر الخبراء العسكريين الذين شاهدوا لعدة مرات الفيديو المسجل الذي بثه الإعلام الحربي للمقاومة عن حصيلة ما نقلته الطائرة المسيّرة التي صالت وجالت في أجواء منطقة حيفا في عمق شمال فلسطين المحتلة دقة وجودة الصورة وتنقل التصوير من جهة الى أخرى ما يوحي ان أكثر من طائرة قامت بالتصوير أو أن الطائرة نفسها قد قامت بأكثر من جولة. كما لفت انتباههم أن صورة الصاروخ على يمين الفيديو ظهرت مرتين عند البدء باستعراض مجمع رافايل العسكري وعند البدء في عرض صور منطقة ميناء حيفا وفيها محطة الكهرباء وخزانات الكيميائيات والمحروقات والمطار إضافة للقواعد العسكرية البحرية ومقار الغواصات، والصاروخ مجنّح بما يعني أنه دقيق أما استخدام اللون الأحمر فيشير الى درجة الخطورة العليا. هذا إضافة الى تزامن النشر مع زيارة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين في ظل تهديدات الحرب، ولكن يبقى الأهم هو أن التصوير يتم فوق منطقة نقل فيها أكثر من عشرة مواقع للقبة الحديدية دون أن يعيق ذلك مهمة الطائرة.



خفايا

قال مصدر أمني تابع تفاصيل زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت أنه تبلغ بأن المقاومة لم تذهب الى التصعيد لأن معادلتها المرسومة لوظيفة جبهة الإسناد تتحقق بقواعد المواجهة بعمق 5-10 كلم على طرفي الحدود، لكنها ذهبت الى توسيع المدى ونوعية الأسلحة رداً على تجاوز جيش الاحتلال لهذه القواعد سواء من خلال الاغتيالات والاستهدافات خارج هذا النطاق الجغرافي وباستهدافه للمدنيين داخل هذا النطاق الجغرافي وخارجه. وعندما يلتزم جيش الاحتلال بالامتناع عن الاستهداف خارج هذا المدى والتوقف عن استهداف المدنيين يمكن حصر النيران ضمن دائرة أضيق أما إذا واصل الخروق فإن الرد سوف يكون دائماً قاسياً وموجعاً سواء في مدى العمق الجغرافي ونوعية الأهداف أو في نوعية الأسلحة وطاقتها التدميرية.



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