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لقاء بين الأسد وأردوغان...؟

19
JUNE
2024
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بعض ما جاء في مقال نبيه البرجي في الديار:

قناة "الجزيرة"، وما يعنيه ذلك سياسياً، نقلت مقالاً للكاتب التركي يحيى بستان في صحيفة "يني شفق"، القريبة من حزب "العدالة والتنمية"، جاء فيه أن العاصمتين "حققتا نجاحاً نسبياً في التفاهم للتصدي للعديد من التحديات التي تواجههما، وربما أدى ذلك الى استقرار المنطقة بشكل عام".

 

أضاف "ثمة حال من التوازن في سوريا بين القوى الرئيسية (روسيا، ايران، أميركا، تركيا)، لكنه بدأ يتزعزع مع بدء عملية التطبيع بين تركيا وسوريا".

 

المقالة اشارت الى "تغيير في قواعد اللعبة، والى كسر التوازن الحالي، ما أحدث اضطراباً جعل الأطراف المختلفة تباشر الاعداد لما بعد خروج أميركا من سوريا".

 

اذاً، تحولات دراماتيكية في الخريطة الاستراتيجية، ما ينعكس على سائر بلدان المنطقة. أي لقاء بين بشار الأسد ورجب طيب اردوغان يشكل لحظة تاريخية في تغيير الشرق الأوسط ، وفق مصالح البلدين لا وفق مصالح أميركا و"اسرائيل".


ضوء في النفق. قيل لنا "الاتصالات تأخذ منحى عملياً وجدياً، لتروا النتائج في وقت قريب". انه منطق الأشياء اذا عاد الرئيس التركي الى المنطق. منطق الأشياء.


الديار
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