انطوان قسطنطين: اسرائيل تريد استدراج لبنان إلى حرب و علاقتنا مع الحزب قائمة

A + A -

افاد مستشار رئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين لبرنامج بدبلوماسية ان الاجتماع الأهم والأبرز الذي عقده هوكستين كان مع دولة الرئيس نبيه بري حيث نقل هوكستين نوع من التحذير الذي يعكس قلق الولايات المتحدة الأميركية من احتمال تدهور الأوضاع أكثر في الجنوب و ان دون أدنى شك يأتي هوكستين بإسم الولايات المتحدة الأميركية التي أظهرت بأكثر من مفترق رغبة بعدم توسع الحرب وتحقيق انجاز دبلوماسي عبر مزيد من الاتفاقات

و اشار قسطنطين الى ان اسرائيل تريد استدراج لبنان إلى حرب، وتريد تحييد النظر عن ما يجري في غزة او عن ما أصابها في غزة و حذرنا من باب الحرص على لبنان وعلى شعبنا في الجنوب وفي كل لبنان وأيضًا على اقتصادنا ومقاومتنا لذا أتى هذا التحذير من الباب الوطنية

و اضاف : لقاء الوزير جبران باسيل مع النائب محمد رعد مرتبط بالجولة التي قمنا بها برئاسة الوزير باسيل إلى جميع الكتل النيابية، وكان عنوانها جس النبض والتشجيع لحصول التشاور الذي عرضه الرئيس بري كتمهيد لانتخاب رئيس الجمهورية

و عن العلاقة مع الحزب قال: نطمئن الجميع التواصل ما بين التيار والحزب قائم، العلاقة قائمة مسار التواصل موجود والاختلاف بوجهات النظر أيضًا قائم وهذا لا يفسد أبدًا جوهر العلاقة القائمة بين التيار الوطني الحر وحزب الله

و ختم حديثه مفيدا ان جوهر التشاور يكسر حصرية الاسمين ومجرد القبول بالتشاور يعني طرح جديدو ان التيار ابلغ رفضه انتخاب سليمان فرنجية، لكنه لم يعترض على حق الترشيح لرئاسة الجمهورية