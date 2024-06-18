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هل زال خطرُ هجومٍ اسرائيلي وشيك على لبنان؟



الجواب ليس حاسماً بعد، وإن كانت وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة منذ أشهر، تؤكد المؤكد، بأننا فعلاً في قلب الحرب، لا قبلَها، وأنَّ لبنان في كل الاحوال ليس خائفاً منها، وهي الرسالة التي اوصلها حزب الله اليوم بوضوح، تزامناً مع زيارة الموفد الاميركي، عبر نشر الاعلام الحربيّ التابع للمقاومة فيديو لطائرة مسيرة تابعة له، تصور المناطق الحساسة والمخازن الكيميائيّة والمستوعبات النفطية والميناء في مدينة حيفا في فلسطين المحتلة.



فالزيارة السريعة لآموس هوكستين استُهلَّت من قيادة الجيش، واختُتمت في وزارة الخارجية، وشملت رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال. اما الحديث عن نقل تهديد اسرائيلي للبنان فليس دقيقاً، وفق مصادر الرئيس نجيب ميقاتي، التي اكدت لل او.تي.في. ان العمل جار لمنع الانزلاق، فيما اكتفت مصادر الرئيس نبيه بري بالاشارة عبر ال او.تي.في. الى ان الموفد الاميركي اتى في اطار التسويق لطرح الرئيس الاميركي جو بايدن.

اما في الداخل الاسرائيلي، فالتخبط في الذروة، حيث وصل الامر برئيس الوزراء الاسرائيلي الى حد التحذير من حرب داخلية في قلب اسرائيل، حيث قال: “اسرائيل تقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندها”.



وجدد نتنياهو توجيه الرسائل الى واشنطن، مستشهداً بمناشدة رئيس الحكومة البريطانية ونستون تشرتشل لها خلال الحرب العالمية الثانية، قائلاً: “أعطونا الأدوات ننهي المهمة أسرع بكثير”.



واعتبر نتنياهو ان ثمن الحرب باهظ، ليضيف: “إما نحن أو ممثلو محور الشر الذين يريدون تدميرنا”.