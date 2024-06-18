تمام نور الدين: هذا ما سيحصل بسلامة بحال لم يسلم نفسه

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كتب الصحافي المتابع للشؤون الأوروبية تمام نور الدين عبر صفحته:

بحال ظلّ رياض سلامة هاربا من وجه العدالة و متواريا و لم يُسلم نفسه او لم يُقبض عليه قبل المحكمة، يُحاكم غيابياً ، و يصدر الحكم الغيابي ، فتسحب مذكرة التوقيف الحالية ، و يُصدر القضاء مذكرة توقيف اخرى للقبض على سلامة و تبليغه الحكم و البدء بتنفيذ العقوبة ( بحال ادانته من المحكمة ) و بإمكان سلامة عندها فقط استئناف الحكم السؤال الذي سُطرح : ما الذي سيحل بسلامة من لحظة التوقيف و تبليغه الحكم حتى اعادة محاكمته بحال استأنف سلامة الحكم بعد توقيفه ( لا يستطيع الاستئناف طالما لم يُبلغ الحكم ، و تبليغه الحكم يكون بتوقيفه ) ، هل بإمكانه القول للقضاء بإنه سيكون بتصرف القضاء من الان و صاعدا و هو الذي تخلف عن حضور جلسات التحقيق امام قاضية التحقيق رغم تبلغّه بموعد الجلسات ؟ سيقولون له ، جربّناك و لم تأتي الى التحقيق …لا سبيل لمحاكمتك و ضمان مثولك امام القضاء سوى وضعك في placard او ال Zonzon بإنظار محاكمتك détention provisoire