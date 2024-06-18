ماذا حصل في منطقة حارة صخر - جونيه؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: "في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم سرقة السيّارات، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت في الساعة 6،00 من تاريخ 13-06-2024، بسيارة نوع "كيا ريو" لون فضي، على متنها المدعوان: أ. م. (مواليد عام 1999، سوري) ول. ع. (مواليد عام 2004، سوري).



بنتيجة المتابعة، تبين أن السيارة مسروقة من جونية - حارة صخر في الساعة 05،30 من التاريخ عينه. وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة السيارة عبر تشغيلها من دون مفتاح. وتبين أيضًا أنهما دخلا إلى البلاد خلسة، ويتعاطيان المخدرات. وأعيدت السيارة الى مالكتها، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المراجع المختصة بناء على اشارة القضاء.



وطلبت المديرية من مالكي السيارات، وجوب أخذ الحيطة بصورة مستمرّة للحدّ من تعرّض سياراتهم للسرقة. ويمكنهم اتخّاذ بعض إجراءات الحماية، أهمّها: تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة، أو وضع قفل المِقوَد، ويُفضّل ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن".