المقاومة الإسلامية:‏ استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا و ثكنة زبدين في مزارع شبعا

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 18-6-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.
كما اعلنت المقاومة في بيان ثاني:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 18-6-2024، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوها إصابة مباشرة.