المقاومة الإسلامية:‏ استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا و ثكنة زبدين في مزارع شبعا

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏‏‌‌‌‏الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 18-6-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.‏

كما اعلنت المقاومة في بيان ثاني:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏‏‌‌‌‏الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 18-6-2024، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوها إصابة مباشرة. ‏