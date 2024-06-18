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لقاء العاملين في القطاع العام افتتح المرحلة الأولى من ورشة التدريب النقابي

18
JUNE
2024
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افتتح رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي، المرحلة الأولى من ورشة التدريب النقابي، عبر تقنية الزوم. وقد شارك فيها حوالى ٤٢ متدربا.

وألقى ياغي كلمة باسم اللقاء الوطني، لمناسبة البدء بتدريب أول مجموعة، قال فيها: "نفتتح اليوم، وللسنة الثانية على التوالي، ورشة للتدريب النقابي، بالتعاون مع جمعية "آمالنا"، وكلي أمل أن تكون هذه الورشة المدماك الرئيس الذي سيعطيكم الدافع للتعرف على حقوقكم الوظيفية وللقيام بالمطالب العمالية".

وأضاف: "فلتكن بوصلتكم،أيها العمال المشاركون، الدفاع عن حقوق المظلومين والشرفاء أينما كانوا، ولتكن مساعيكم موحدة في محاربة الفساد وإحقاق العدالة الاجتماعية".

وتابع: "اليوم اخوانكم العمال في فلسطين المحتلة وكل الدول الداعمة للمحور النقابي العمالي المقاوم يتطلعون إليكم ويشخصون بأبصارهم نحو قبلة الوفاء والتحرير لبنان، لتكونوا خير داعم ومساهم لبيئة عمالية مقاومة لكل أنواع القهر والحرمان والفقر، ومقاومة للعدو المتربص بنا وبمجتمعنا وبقيمنا واخلاقنا وعاداتنا وأصولنا وبيئتنا العاملة وحقوقنا في وجودنا والدفاع عن أرضنا".

وختم: "أنتم الرسالة والبيئة الحاضنة وخاصرتنا القوية الصلبة فكونوا زَيْنا للبنان المقاوم ولبنان الوطن الصغير بحجمه والعظيم والكبير بمقاومته."

ثم أعطى ياغي الاشارة ببدء فعاليات الورشة، متمنيا للمشاركين الاستفادة القصوى من مضامينها.

 

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