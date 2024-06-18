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هوكشتاين بعد لقائه ميقاتي: نمر باوقات خطيرة ولحظات حرجة

18
JUNE
2024
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أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين "أن لبنان لا يسعى الى التصعيد ،والمطلوب وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والعودة الى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية".

 وشدد على ان "التهديدات الاسرائيلية المستمرة للبنان، لن تثنينا عن مواصلة البحث لارساء التهدئة، وهو الامر الذي يشكل اولوية لدينا ولدى كل اصدقاء لبنان".

 من جهته، لفت هوكشتاين الى ان "كالعادة اجريت مناقشات جيدة مع رئيس الوزراء .نمر باوقات خطيرة ولحظات حرجة ونحن نعمل سويا لنحاول ان نجد الطرق للوصول الى مكان نمنع فيه المزيد من التصعيد كما ذكرت في تصريحي السابق".

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