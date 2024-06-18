وديع عقل يؤكد: لا إسقاط للملاحقات بحق سلامة في ألمانيا!

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كتب المحامي وديع عقل عبر منصة إكس وقال: "معجوق إعلام المُرتشين بخبر عن المجرم رياض سلامة، وعجقة تطبيل سياسيين أبو لكحة، بينما حتى الساعة الثابت الوحيد "بالمستندات" والمؤكد إنو "المتهمين" Beschuldigte في ألمانيا: -رياض سلامة -مروان عيسى الخوري -نادي سلامة -ماريان حويك -الشريكGabriel Jean إضافةً لمذكرة فرنسية وعقوبات وادعاء لبناني. إعلام المجرمين ضد المودعين!"

وأضاف: "إعلام المجرمين ضد المودعين! حتى الساعة، الخبر مش موجود إلا على إعلام لبنان المدفوع، وما في اي إسقاط لملاحقات او إدعاءات، بالعكس تماماً رغم عدد كبير من الدعاوى كان قدمها سلامة بهدف رفع مذكرة التوقيف و"استبدالها" بحضور التحقيقات والالتزام بالقانون."

وأكمل: "إستباقاً لتقرير تلفزيون ARTE الليلة، قام الإعلام المُرتشي تبع المجرم رياض سلامة وسياسييه بتسريب أخبار من ألمانيا بينما الحقيقة إنو رياض والعصابة كلن "متهمين" بألمانيا. هيدا ذاتو الإعلام يلي غش الناس وبيضحك على المودعين. إعلام مأجور من أموال المودعين."