‏‏‏احذروا أشعة الشمس يوم الخميس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأربعاء قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تلامس ال 39 درجة، بينما يكون الارتفاع محدودا على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر مع عودة ظاهرة الانقلاب الحراري، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مع رؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بكتل هوائية حارة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة، وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال9 درجات في الداخل، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية كذلك عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الثلاثاء قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع في الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال5 درجات، ويتكون الضباب على المرتفعات. الأربعاء:قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تلامس ال 39 درجة، بينما يكون الارتفاع محدودا على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر مع عودة ظاهرة الانقلاب الحراري، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مع رؤية سيئة. الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل، وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر. تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية، فيما تبلغ ذروتها في المناطق الداخلية، بحيث تتجاوز الحرارة ال40 درجة في الظل، مع ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة بدءا من ارتفاعات منخفضة شمالا.الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما تنخفض في الداخل، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود ال 6 درجات، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 37 درجة.

- الرياح السطحية: غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

- لانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75 .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 27درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52.