هوكستين من عين التينة: آن أوان الحلول الحاسمة!

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قال الموفد الأميركي عاموس هوكستين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إّنه "آن أوان الحلول الحاسمة."

وأضاف: "نمر بأوقات صعبة ونريد حلولا حاسمة للوضع على الحدود."

وأردف هوكستين يقول: "مقترح الصفقة التي قدمها بايدن تضمن إنهاء الحرب في غزة."

وأكمل: "التوصل لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل."

وكشف: "كان لي نقاش جيد مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري."

وأكّد أنّ التهدئة على الحدود سيسمح بعودة السكان لجنوب لبنان وشمال إسرائيل.