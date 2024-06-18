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رئيس بلدية القاع: سنهجّر من أراضينا!

18
JUNE
2024
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وجه رئيس بلدية القاع بشير مطر نداءً عاجلا إلى المعنيين أشار فيه إلى ان الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه نهر العاصي ستهجر أبناء المنطقة من أراضيهم.
وتابع مطر: "باسم مزارعي بلدة القاع، الذين يعتمدون على الآبار الارتوازية لري أراضيهم وضمان عيش كريم في ظل هذه الظروف الصعبة، نرفع هذا النداء العاجل للجهات المعنية بشأن تداعيات الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه نهر العاصي التي تمنعنا من تنظيف الآبار وحفرها.
وأشار إلى ان الاتفاقية نصت على منع حفر الآبار الارتوازية مقابل بناء سد لجمع وتوزيع المياه على الأراضي الزراعية. ولكن الجزء المتعلق بتنفيذ السد لم يتم ولا يبدو أنه سيتم، بينما الجزء المتعلق بمنع حفر الآبار وتنظيفها وصيانتها يُنفذ بالقوة.
وأضاف: ان جفاف الآبار وعدم القدرة على تنظيفها يؤدي إلى عطش الأشجار والمزروعات، مما يهدد الأراضي بالبوار.
واعتبر مطر ان قرار وزير الطاقة الدكتور وليد فياض بالتوقف عن النظر في طلبات تنظيف الآبار حتى شهر تشرين الأول المقبل يزيد من الأعباء على المزارعين بل ويساهم في عطش مزروعاتهم وخراب بيوتهم.
ودعا مطر إلى إيجاد حل عاجل ينصف المزارعين ويتيح لهم تنظيف الآبار لري أراضيهم بشكل قانوني وعادل ومتساوٍ دون استثناءات، وإلى تعزيز ودعم المزارعين لضمان استمرارهم في زراعة أراضيهم والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وقال: "هذه صرخة موجهة إلى المجلس النيابي ورئيسه، والحكومة ورئيسها، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الزراعة، والمحامي العام البيئي، وكافة المعنيين: ألغوا الاتفاقية أو نفذوها أو عدلوها أو ابحثوا عن حلول سريعة لهذه المشكلة الملحة لضمان العيش بكرامة وعدم تهجير المزارعين من أراضيهم."
ولفت إلى ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيضع المزارعين وأهالي القاع وبلديتها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الرضوخ لهذه اللامبالاة القاتلة وسياسة التهجير، وهذا ما لن يحصل أبداً، وإما التصعيد وتحدي القانون وصولاً لتحقيق العدالة والسماح لأصحاب الحق بصيانة وتنظيف آبارهم.

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