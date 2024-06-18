غانتس: وقت التوصل لاتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد!

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حذّر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس خلال لقائه مبعوث بايدن للبنان آموس هوكشتاين من أنّ "وقت التوصّل إلى اتّفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان بدأ ينفد"، في وقت يحمل الأخير طرحاً بديلاً لحزب الله بالتراجع 7 كيلومترات فقط.

وقال غانتس أنه سيدعم "أي تحرّك فعّال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية"، مؤكداً "إلتزامه بإزالة تهديدات حزب الله عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية".

ووجّه رسالة قوية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن المستوطنات الشمالية: "على إسرائيل أن تقرر، الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل عاماً آخر. يجب عودة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من أيلول إما باتفاق أو بالتصعيد".

ورأى أنّ أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع.